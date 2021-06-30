Комсомольская правда

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Бары, дачи, рабочие кабинеты: где и как россияне смотрели Прямую линию с Владимиром Путиным

Бары, дачи, рабочие кабинеты: где и как россияне смотрели Прямую линию с Владимиром Путиным

На 68 вопросов успел ответить Владимир Путин 30 июня на «Прямой линии» с жителями страны. Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина, как всегда вызвала в стране огромный интерес.

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