СССР-Россия

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Исинбаева плакала не зря....

Исинбаева плакала не зря....

Международное олимпийское движение ведёт себя в худших традициях нацистов. Травля наших спортсменов нарастает, и МОК – активный соучастник происходящего.

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Комментарии
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Владимир Штейнберг
исинбанва просто тварь и сволочь!!!!
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14 час.
Надежда
Наш спорт стал похож на шоу-бизнес, где всем хочется ТОЛЬКО показать себя даже если петь под фанеру! Так и спортсмены, все равно как, даже если займешь последнее место, но обязательно нужно выступить и потешить свое самолюбие! Зато потом можно будет рассказать внукам &quot;об участии(!) в ОИ&quot; и скромно)) не упоминать, что оно было ПОЗОРНОЕ!..
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13 час.
ludmila Cernega
Отправьте эту Тарасову на пенсию, ее время прошло.
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10 час.

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