Международное олимпийское движение ведёт себя в худших традициях нацистов. Травля наших спортсменов нарастает, и МОК – активный соучастник происходящего.
Исинбаева плакала не зря....
Комментарии
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Владимир Штейнберг
исинбанва просто тварь и сволочь!!!!
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14 час.
Надежда
Наш спорт стал похож на шоу-бизнес, где всем хочется ТОЛЬКО показать себя даже если петь под фанеру! Так и спортсмены, все равно как, даже если займешь последнее место, но обязательно нужно выступить и потешить свое самолюбие! Зато потом можно будет рассказать внукам "об участии(!) в ОИ" и скромно)) не упоминать, что оно было ПОЗОРНОЕ!..
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13 час.
ludmila Cernega
Отправьте эту Тарасову на пенсию, ее время прошло.
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10 час.
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