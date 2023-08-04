Исинбаева плакала не зря....

Надежда

Наш спорт стал похож на шоу-бизнес, где всем хочется ТОЛЬКО показать себя даже если петь под фанеру! Так и спортсмены, все равно как, даже если займешь последнее место, но обязательно нужно выступить и потешить свое самолюбие! Зато потом можно будет рассказать внукам "об участии(!) в ОИ" и скромно)) не упоминать, что оно было ПОЗОРНОЕ!..