Определен список колледжей, где будут обучать производству и эксплуатации БПЛА

Свердловская и Челябинская области вошли в число 30 пилотных регионов России, которые в 2024 году получат необходимое оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
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