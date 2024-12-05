Бастрыкин заинтересовался "отменившей" его диаспорой: Глава СК потребовал повторный доклад по делу о нападении на ветерана СВО

Я вообще негодую, когда грозят Бастрыкиным. Разве этим он должен заниматься? Бастрыкин должен конструировать систему надзора, чтобы вот такие адвокаты на Новой Земле уничтожали следы радиоактивности. Бастрыкин в Думе должен предлагать, что срочно в России требует изменений. У Бастрыкина массив информации о негативе в министерствах и юстиции и внутренних дел и других правоохранительных органах. Он хорошо знает, что мы в ......или почти в .......с таким количеством скороспелых юристов и экономистов. А мы аплодируем - вот приедет барин и наведёт порядок. Тьфу на такие посты. И на скороделов этих постов. Бастрыкин, почаще показывайтесь в Думе а не на экранах компов в интернете. . И спрашивайте там , с думцев, а не с купленных адвокатов. Ведь у Вас начальник Путин! Не подводите Путина.

АС

Анатолий Страшко

Андрей, Вы правы. Я тоже каждый день вижу негодующих очччччень русских людей, которых прмо на улицах убивают всякие негодные айзеры, узбеки, туркмены и прочие недоразвитые нации..... И вижу мысленно кто это так старается. И вместо того , чтобы обсуждать вопрос о наведении должного порядка в организации приезда мигрантов, поворачивают обсуждение в русло обсуждения, какие они все наглые и нехорошие. И как их всех гнать из России. А ведь это чаще пишут те, кто развалить страну нашу желает. Им по заморским лекалам кроят речи в интернет. Некоторые из посетителей просто заблуждаются искренне. Начитавшись воплей о бесчинствах мигрантов. Ну , читатель, подумайте сами. Речь здесь о том, что не должны к нам бандиты оттуда ехать. Под разными благовидными предлогами, а на самом деле чёрные дела здесь творить. Именно о них речь. Им заслон. А как хитро эту мысль превращают в межнациональную вражду. Вот кем надо заняться, этими вопящими , пасущимися здесь ежедневно. Проследить и вытащить. Да показать, кто так вопит о страшных преступлениях всех мигрантов каждый день. А я вижу массу тружеников и на стройках и в обслуживании и в торговле. Бандитов отъявленных пока не встречал. И дай Бог не встретить ни мигрантских, ни своих, очччень русских. А порядок с миграцией к нам навести надо.