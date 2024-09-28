Потребсоюз выявил опасные вещества в составе 65% продаваемой в России косметики

В 65% косметической продукции, реализуемой в России, обнаружены опасные для здоровья вещества, а каждый пятый товар реализуется просроченным либо без указания срока годности, выяснил Национальный союз защиты прав потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии