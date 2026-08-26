Школьники Твери соревновались в викторине «Знаток Отечества» — в Молодёжном центре прошёл седьмой этап игры, посвящённый Дням воинской славы: Гангутскому сражению, Ленинградской битве и разгрому фашистов на Курской дуге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии