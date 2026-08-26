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Школьники Твери соревновались в викторине «Знаток Отечества»

Школьники Твери соревновались в викторине «Знаток Отечества»

Школьники Твери соревновались в викторине «Знаток Отечества» — в Молодёжном центре прошёл седьмой этап игры, посвящённый Дням воинской славы: Гангутскому сражению, Ленинградской битве и разгрому фашистов на Курской дуге.

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