Глава МО Румынии Мируце отверг вероятность нападения России на НАТО

Россия не намерена атаковать какую-либо из стран НАТО, на сегодняшний день таких признаков нет. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце, сообщает Digi24.
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