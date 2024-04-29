Никаких массовых раздач паспортов украинским "ухилянтам" устраивать НЕЛЬЗЯ!

Тут некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи - пан Царёв например - предлагают срочно раздать российские паспорта украинским бешенцам, которых хотят вытурить из европки взад - на скотобойню Зеленского.
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