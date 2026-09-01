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Наше Ховрино

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Собянин рассказал, какие изменения ждут речные маршруты Москвы до конца 2026 года

Третий регулярный маршрут по Москве-реке планируется не только продлить, но и дополнить причалом Красные Холмы.

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