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Эколог назвал реальные риски распространения бешеного огурца по центру России

Эколог назвал реальные риски распространения бешеного огурца по центру России

Эколог Илья Рыбальченко сделал заявление по поводу массового распространения огурца по центру Российской Федерации.

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