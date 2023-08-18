Лавров заявил о давлении Запада на страны-союзницы России

Союзники России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) столкнулись с колоссальным давлением западных стран, которые используют любые попытки, чтобы перетянуть их на свою сторону.
Союзники России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) столкнулись с колоссальным давлением западных стран, которые используют любые попытки, чтобы перетянуть их на свою сторону.
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