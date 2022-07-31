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В летнем лагере в Приморье отравились более 40 детей

В летнем лагере в Приморье отравились более 40 детей

Следственное управление СК России по Приморскому краю в воскресенье, 31 июля, заявило, что количество детей, которые пострадали из-за массового отравления в летнем лагере «Юность» в Приморье, достигло 43, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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