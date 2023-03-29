Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адельбек Еримбетов
    Актер .Выкормыш ЦК КПСС и КГБ .Врал при этом не краснел вообще ВРАНЬЕ это его жизнь ...Генерал ЛЕБЕДЬ емко и точно ох...Жириновский - про...
  • Владислав Владислав
    Статья ни о чем. Читать нечего кроме заголовка.Си Цзиньпин заяви...
  • лина любимцева
    Некоторых, кто включает мозги, скорее всего, уничтожают бандэровцы. А остальные боятся. Нет лидеров и организаторов. ...Эксперт Перенджие...

Рябков заявил, что США и их единомышленники давно играют с идеей организации трибунала по Украине – такие у них «развлечения»

Рябков заявил, что США и их единомышленники давно играют с идеей организации трибунала по Украине – такие у них «развлечения»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, 29 марта, что власти США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине – у них и их единомышленников такие "развлечения".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх