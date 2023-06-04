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Духов день в 2023 году, история и традиции праздника

Духов день в 2023 году, история и традиции праздника

Духов день в 2023 году, история и традиции праздника Анна ФедороваПравославная Троица всегда выпадает на воскресенье, а Духов день следует вслед за ним.

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