Журнал «Профиль»

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Названы самые подорожавшие товары и услуги в России по итогам 2022 года

Названы самые подорожавшие товары и услуги в России по итогам 2022 года

Росстат перечислил наиболее подорожавшие и подешевевшие услуги и товары по итогам 2022 года. Выяснилось, что сильнее всего в стране подорожал йод – его средняя стоимость в конце прошлого года по сравнению с декабрем 2021-го выросла на 55,2%.

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