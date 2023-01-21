Названы самые подорожавшие товары и услуги в России по итогам 2022 года

Росстат перечислил наиболее подорожавшие и подешевевшие услуги и товары по итогам 2022 года. Выяснилось, что сильнее всего в стране подорожал йод – его средняя стоимость в конце прошлого года по сравнению с декабрем 2021-го выросла на 55,2%.