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Сафонов — о номинации на приз Яшина: «Результат усердной работы в этом году»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал попадание в число претендентов на приз имени Льва Яшина лучшему голкиперу года по версии журнала France Football.

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