Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал попадание в число претендентов на приз имени Льва Яшина лучшему голкиперу года по версии журнала France Football.
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