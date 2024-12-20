Поезд «Финист» вышел на новый маршрут в Свердловской области. С 15 декабря 2024 года на нём можно ездить из Екатеринбурга в Каменск-Уральский и Челябинск.
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Поезд «Финист» вышел на новый маршрут в Свердловской области. С 15 декабря 2024 года на нём можно ездить из Екатеринбурга в Каменск-Уральский и Челябинск.
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