Медведев посоветовал Кэмерону быть аккуратным после призыва бороться с Путиным

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-председатель российского правительства, призвал министра иностранных дел Великобритании, бывшего премьера Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона быть аккуратнее в выражениях после его призыва бороться с президентом России Владимиром Путиным "до победного конца".
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