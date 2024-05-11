Медведев посоветовал Кэмерону быть аккуратным после призыва бороться с Путиным

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-председатель российского правительства, призвал министра иностранных дел Великобритании, бывшего премьера Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона быть аккуратнее в выражениях после его призыва бороться с президентом России Владимиром Путиным "до победного конца".