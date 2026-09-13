Кот Васька: скорее преступник, чем гений

Жил в деревне Подлипки, в доме бабы Клавы, толстый рыжий кот по имени Васька. Сам о себе Васька был весьма высокого мнения — считал он себя настоящим гениальным преступником, эдаким котом-разбойником, коему любая хитрость по плечу, а любая добыча — по когтю.
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