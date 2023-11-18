Политнавигатор Количество диверсий и террористических актов в России не только не уменьшится, но и увеличится после окончания СВО.
Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию
Комментарии
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ШКИПЕР
А что вы хотите ? Сейчас хохлам разрешили въезд в РФ чуть ли не по справке из сельсовета !
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16 час.
Валерий Вадимов
пидоры судейские обьявили же,что вышка у нас невозможна...хотя одно слово гаранта.и они переобуются...но гарант сам либерал
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15 час.
Россиянин
Жаль что не отберут квартиру, очень жаль. "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Так то вот.
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10 час.
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