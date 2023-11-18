Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

ШКИПЕР А что вы хотите ? Сейчас хохлам разрешили въезд в РФ чуть ли не по справке из сельсовета !

Валерий Вадимов пидоры судейские обьявили же,что вышка у нас невозможна...хотя одно слово гаранта.и они переобуются...но гарант сам либерал