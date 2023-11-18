Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

Политнавигатор Количество диверсий и террористических актов в России не только не уменьшится, но и увеличится после окончания СВО.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А что вы хотите ? Сейчас хохлам разрешили въезд в РФ чуть ли не по справке из сельсовета !
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16 час.
Валерий Вадимов
пидоры судейские обьявили же,что вышка у нас невозможна...хотя одно слово гаранта.и они переобуются...но гарант сам либерал
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15 час.
Россиянин
Жаль что не отберут квартиру, очень жаль. &quot;Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке&quot;. Так то вот.
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10 час.

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