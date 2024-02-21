1. «Атлетико» в гостях уступил «Интеру» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с ПСВ (1:1) на выезде.
«Интер» победил «Атлетико», дубль Овечкина, СКА впервые проиграл на «СКА-Арене», «Ман Сити» уже 2-й и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
В РПЛ уже был налог на легионеров. Его придумали в Чечне – из 16 клубов платили только два 🤷♂️ Идея РФС о налоге на легионеров (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3223721.html) с сезона-2024/25 звучит свежо и логично 🙂 https://sprts.cc/VzBt5c
Налог на легионеров будет уже в новом сезоне РПЛ? А как он устроен?
Sports.ru
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5 час.
сергей озеров
Да,второй тайм получился блеклым,без моментов. Готовимся,прибавляем потихоньку. Для настроения. https://www.youtube.com/watch?v=03mH8rhDyy8
Увидим ли мы винтажного Квинси? Самое время вспомнить голы Промеса за «Спартак»
YouTube
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4 час.
сергей озеров
Что,опять волевым методами? 5 и 10 тысяч за минуту на поле в фонд развития молодежного футбола.))) Бедные,нищие губернаторы пожаловались,а РФС придумал историю в которой можно будет поживиться. Я вот нигде не нашел сколько РФС получает от государства,сколько им клубы отстегивают и сколько они тратят на себя любимых. И уж совсем непонятно,зачем,скажем,московским клубам платить в этот эфемерный фонд,когда они содержат свои академии футбола и молодежные команды?Неймется,уже поминутно собрались обирать. Так то с себя бы начали чиновники поминутно налог собирать,а потом уже практиковать на футболистах.Это было бы понятно.
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3 час.
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