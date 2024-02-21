«Интер» победил «Атлетико», дубль Овечкина, СКА впервые проиграл на «СКА-Арене», «Ман Сити» уже 2-й и другие новости

В РПЛ уже был налог на легионеров. Его придумали в Чечне – из 16 клубов платили только два 🤷‍♂️ Идея РФС о налоге на легионеров (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3223721.html) с сезона-2024/25 звучит свежо и логично 🙂 https://sprts.cc/VzBt5c

сергей озеров

Что,опять волевым методами? 5 и 10 тысяч за минуту на поле в фонд развития молодежного футбола.))) Бедные,нищие губернаторы пожаловались,а РФС придумал историю в которой можно будет поживиться. Я вот нигде не нашел сколько РФС получает от государства,сколько им клубы отстегивают и сколько они тратят на себя любимых. И уж совсем непонятно,зачем,скажем,московским клубам платить в этот эфемерный фонд,когда они содержат свои академии футбола и молодежные команды?Неймется,уже поминутно собрались обирать. Так то с себя бы начали чиновники поминутно налог собирать,а потом уже практиковать на футболистах.Это было бы понятно.