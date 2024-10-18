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СК завел уголовное дело по факту ЧП с грузовым судном на Сахалине

СК завел уголовное дело по факту ЧП с грузовым судном на Сахалине

Следователи Восточного МСУТ СК России завели уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта» после ЧП с грузовым судном «Григорий Ловцов» в порту Корсаково на Сахалине.

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