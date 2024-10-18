СК завел уголовное дело по факту ЧП с грузовым судном на Сахалине

Следователи Восточного МСУТ СК России завели уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта» после ЧП с грузовым судном «Григорий Ловцов» в порту Корсаково на Сахалине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии