СК завел уголовное дело по факту ЧП с грузовым судном на Сахалине

Следователи Восточного МСУТ СК России завели уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта» после ЧП с грузовым судном «Григорий Ловцов» в порту Корсаково на Сахалине.