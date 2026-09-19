Американский портал BuzzFeed: 23 признака того, что вас вырастили русские

«Ваши родители, выросшие в СССР, могли кому-то показаться странными. А кое-что из того, что вам с детства казались привычным, даже у ваших друзей вызывало недоумение.
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