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Верховный шаман пообещал России урожайный год

Верховный шаман пообещал России урожайный год

Россия в 2025 году получит хороший урожай, год будет без природных катаклизмов. Такой прогноз дал ТАСС Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол.

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