Блогер Винклер рассказал, почему решил оскорбить Галкина* на концерте

Блогер Максим Винклер посетил концерт Максима Галкина*, чтобы высказать ему своё мнение. Как сообщает RT, он опубликовал видео, на котором зафиксировано, как он с первого ряда обратился к иноагенту во время его выступления в Юрмале.
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