Как Орбакайте относится с своему брату Никите, сыну Пугачевой от Киркорова?

Алла Борисовна начала жить с Филиппом Киркоровым, когда у неё уже была дочка Кристина. Как известно, сейчас, имея младших брата и сестру Лизу и Гарри, Орбакайте не сильно жалует детей, не появляется с ними на совместных событиях, не стремится с ними общаться и проводить время.
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