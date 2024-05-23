Как Орбакайте относится с своему брату Никите, сыну Пугачевой от Киркорова?

Алла Борисовна начала жить с Филиппом Киркоровым, когда у неё уже была дочка Кристина. Как известно, сейчас, имея младших брата и сестру Лизу и Гарри, Орбакайте не сильно жалует детей, не появляется с ними на совместных событиях, не стремится с ними общаться и проводить время.