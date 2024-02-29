Мимо: российский и американский спутники разминулись на орбите

Российский и американский спутники разминулись на орбите / © LeoLabs Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщало, что между американским космическим аппаратом TIMED и российским спутником Космос-2221 может произойти столкновение, которое повлекло бы образование значительного количества космического мусора.
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