Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25 – форвард «Реала» забил 31 гол. Дьокереш – 2-й, Салах – 3-й, Левандовски – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 8-й

Француз в своем первом сезоне за «Реал» забил 31 гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Мбаппе опередил шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша, забившего 39 голов, на 3,5 балла.
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