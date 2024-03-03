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Для кадровой революции в России нужен институт комиссаров

Для кадровой революции в России нужен институт комиссаров

Ветераны СВО должны занять должность не прямого начальника над учёными, а «комиссара», надзирателя, задачей которого будет не допустить принятия откровенно враждебных решений, исключить явную ложь и подлог Обсуждая ежегодное послание Президента, многие выделили в нём объявление кадровой революции, о смене так называемых «элит».

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