«Экспансионистский курс»: эксперты — об опасности запуска первой авиабазы НАТО в Албании

Вблизи Тираны открыта авиабаза Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте НАТО. На объекте развёрнуты центр будущих воздушных операций блока, инфраструктура логистической поддержки и обучения лётчиков.
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