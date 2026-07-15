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Аргументы и Факты

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Собака украла у жительницы Курска сумку с пирожком и ценными вещами

Собака украла у жительницы Курска сумку с пирожком и ценными вещами

В Курске правоохранителям удалось при помощи камер видеонаблюдения раскрыть кражу у местной жительницы сумки, в которой были ценные вещи и документы, сообщило региональное управление МВД в мессенджере «Макс».

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