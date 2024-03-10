В политике умение тормозить или ускорять бег времени играет решающую роль. Не всегда легко правильно определить, выгодно ли тебе, чтобы время текло медленнее, события затягивались, момент выбора откладывался, или, наоборот, необходимо ускорить бег времени и катализировать кризис.
Время решает всё
Комментарии
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Natalija Osminina
Ищенко сам себя запутал в одеяло пространственно-временного континуума)). Почему-то все эксперты напрочь забывают, что впервые в истории России, СССР и Древней Руси, Россия на даннном пространстве и времени)) стала многократно сильнее всего Запада. Усмирив США (причем так ловко, что никто "руки Москвы" и не заметил), Россия, оставшись наедине с Европейским НАТО, как слон наедине с моськой, приступила к переделу Европы. А он НЕИЗБЕЖЕН. Поскольку опять почему-то все эксперты забывают о макроэкономике. А на пороге крах Бреттон-Вудской системы, когда не будет резервного доллара, а ЗНАЧИТ И ВСЕХ ВАЛЮТ МИРА!!!Отсюда и надо исходить. И Лондон это прекрасно знает, поэтому в срочном порядке сколачивает свою валютную зону из числа западных стран. И вся европейская истерика, которую Ищенко принимает всерьез)), направлена на распад ЕС. Чтобы потом выбрать себе те страны, которые пойдут под НОВЫЕ ДЕНЬГИ!!! Под СОБСТВЕННЫЕ новые деньги! Западная Европа- под новый фунт. Потому что только у "фунта" есть Шотландские газ и нефть.
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