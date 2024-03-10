Время решает всё

Natalija Osminina

Ищенко сам себя запутал в одеяло пространственно-временного континуума)). Почему-то все эксперты напрочь забывают, что впервые в истории России, СССР и Древней Руси, Россия на даннном пространстве и времени)) стала многократно сильнее всего Запада. Усмирив США (причем так ловко, что никто "руки Москвы" и не заметил), Россия, оставшись наедине с Европейским НАТО, как слон наедине с моськой, приступила к переделу Европы. А он НЕИЗБЕЖЕН. Поскольку опять почему-то все эксперты забывают о макроэкономике. А на пороге крах Бреттон-Вудской системы, когда не будет резервного доллара, а ЗНАЧИТ И ВСЕХ ВАЛЮТ МИРА!!!Отсюда и надо исходить. И Лондон это прекрасно знает, поэтому в срочном порядке сколачивает свою валютную зону из числа западных стран. И вся европейская истерика, которую Ищенко принимает всерьез)), направлена на распад ЕС. Чтобы потом выбрать себе те страны, которые пойдут под НОВЫЕ ДЕНЬГИ!!! Под СОБСТВЕННЫЕ новые деньги! Западная Европа- под новый фунт. Потому что только у "фунта" есть Шотландские газ и нефть.