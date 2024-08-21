CNN: демократы Аризоны просят ввести оружейное эмбарго против Израиля

Свыше 300 членов Демократической партии США из штата Аризона, включая 12 делегатов партийного съезда, выступивших за выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты, выступили за введение оружейного эмбарго в отношении Израиля, пока в секторе Газа не прекратятся боевые действия.
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