Рөстәм Миңнеханов Омск татар мәдәни оешмасына микроавтобус ачкычын тапшырды

Бүген Омск XXVI Федераль Сабантуеның рәсми ачылышы вакытында Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Ибирь» («Сибирь») татар милли – мәдәни автономиясе» Омск җирле иҗтимагый оешмасына газель – NEXT микроавтобусы ачкычларын тапшырды.
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