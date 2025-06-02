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"Украинская операция "Паутина" перешла грань": Риттер сообщил, от чего теперь зависит судьба мира

"Украинская операция "Паутина" перешла грань": Риттер сообщил, от чего теперь зависит судьба мира

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Украина, атаковав пять российских военных аэродромов в ходе специальной операции «Паутина», пересекла критическую черту, что может изменить глобальную ситуацию.

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