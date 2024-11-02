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Врач Сутормин: правильное питание снизит риск развития инсульта

Врач Сутормин: правильное питание снизит риск развития инсульта

Правильное питание и специальные упражнения для мозга помогут снизить риск развития инсульта. Об этом "Радио 1" рассказал главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин.

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