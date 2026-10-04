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Аргументы и Факты

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Над Тульской областью уничтожены 13 украинских БПЛА

Над Тульской областью уничтожены 13 украинских БПЛА

Над Тульской областью средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём официальном канале на платформе «Макс».

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