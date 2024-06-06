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Как правильно вязать веники для бани

Как правильно вязать веники для бани

Покажем два способа заготовки веников: при помощи жгута и строительных хомутов. Возьмите на заметку! Если срезать ветки для веника в мае (ещё рано) или в конце августа — начале сентября (уже поздно), то после первого запаривания в кипятке от веника останутся одни ветки.

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