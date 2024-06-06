Как правильно вязать веники для бани

Покажем два способа заготовки веников: при помощи жгута и строительных хомутов. Возьмите на заметку! Если срезать ветки для веника в мае (ещё рано) или в конце августа — начале сентября (уже поздно), то после первого запаривания в кипятке от веника останутся одни ветки.