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Мировое обозрение

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Транспортный коллапс продолжается у Северного моста в Киеве после прилётов

Транспортный коллапс продолжается у Северного моста в Киеве после прилётов

Главное в тезисах: Транспортный коллапс: после ударов по Северному мосту в Киеве нарушено сообщение между правым и левым берегами Днепра, очевидцы сообщают о километровых пробках.

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