В Кировской области стартовал третий сезон проекта «Энергокружки»

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» и Кировского учебного центра «Энергетик» открыли новый учебный год образовательного проекта Группы «Россети» – «Энергокружки».
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