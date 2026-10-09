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Вятка Областная

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В Кировской области стартовал третий сезон проекта «Энергокружки»

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» и Кировского учебного центра «Энергетик» открыли новый учебный год образовательного проекта Группы «Россети» – «Энергокружки».

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