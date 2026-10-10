Тасоев взорвал Баку: Россия завоевала первое золото чемпионата мира по дзюдо!

В Баку разгорелся настоящий фейерверк эмоций! Российский дзюдоист Инал Тасоев, 28 лет, не только завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории свыше 100 килограммов, но и подарил сборной России первую награду высшей пробы на этом турнире.