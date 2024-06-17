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Канте – лучший игрок матча Франция – Австрия. У него 92% точных передач

Канте – лучший игрок матча Франция – Австрия. У него 92% точных передач

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 французы одержали победу со счетом 1:0. Полузащитник «Аль-Иттихада» получил приз лучшему игроку матча от УЕФА.

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