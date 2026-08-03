Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 396 подписчиков

«Авраамовы соглашения» и упрямый принц Салман - Дмитрий Седов

«Авраамовы соглашения» и упрямый принц Салман - Дмитрий Седов

США и Саудовская Аравия пришли к соглашению о сотрудничестве в мирном атоме Подписанные в 2020 г. «Соглашения Авраама» являют собой американскую попытку наладить связи ряда арабских стран с Израилем под предлогом того, что все они являются выходцами из «племени Авраамова», а значит, должны крепко дружить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии