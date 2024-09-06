Вучич заявил, что готов обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

Готовность обсуждать с президентом России Владимиром Путиным 80-летие освобождения Белграда от фашистов выразил президент республики Сербии Александр Вучич 6 сентября, общаясь с журналистами после встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.
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