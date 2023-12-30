С миру по нитке
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С миру по нитке

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Почему вы все время хотите есть

Почему вы все время хотите есть

Ожирение уже давно перестало быть проблемой пресыщенных и ленивых обывателей американской глубинки. Тому виной, отчасти, ритм жизни современного человека — времени грамотно спланировать свой рацион попросту не хватает.

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