Раскольники из ПЦУ напали на храм в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в сопровождении чиновников и сотрудников национальной полиции заблокировали вход в храм канонической Украинской православной церкви в селе Загонцы Хмельницкой области.
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