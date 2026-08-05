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Царьград

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Казахстан завершил прокладку кабеля по дну Каспийского моря

Казахстан завершил прокладку кабеля по дну Каспийского моря

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила о завершении прокладки подводного оптоволоконного кабеля от Азербайджана до Казахстана в рамках проекта, реализуемого "Казахтелеком" и AzerTelecom International.

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