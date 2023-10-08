Полковник Уилкерсон: Украине не удастся попасть ни в ЕС, ни в НАТО

Киев не сможет вступить ни в Европейский союз, ни в НАТО. К тому же он рискует лишиться значительных территорий в результате российского наступления, считает бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
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