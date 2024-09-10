Ночью Калужскую область атаковали 7 БПЛА

Калужская область в ночь на 10 сентября подверглась атаке военных дронов. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, средства ПВО сбили 7 беспилотников на территории Жуковского, Малоярославецкого и Дзержинского районов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии