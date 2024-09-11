Блогер TheSpyHood сравнил процессоры AMD и Intel в играх на ПК с RTX 4090

Автор YouTube-канала TheSpyHood провел протестировал флагманскую видеокарту в связке с процессорами AMD Ryzen 5 7600X3D и Intel Core i5-14600K в современных играх в разрешениях 1080p и 1440p с ультра-графикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии